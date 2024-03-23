Meteoroloji Genel Müdürlüğünden "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla yayımlanan mesajda, öncelikli amaçlarının, teknolojik gelişmeler ışığında, uluslararası standartlarda meteorolojik gözlem ve tahminleri zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde hazırlayarak kaliteli ve güvenilir meteorolojik ürün ve hizmetler sunmak olduğu belirtildi.

1961'den bu yana tüm dünyada kutlanan özel gün kapsamında, Dünya Meteoroloji Örgütünce (WMO) bu yılın temasının "İklim Eyleminin Ön Saflarında" olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Akdeniz havzasında yer alan Anadolu coğrafyasında yaşayan bizler de iklim değişikliğinin üstesinden gelmek ve gelecek nesiller için daha güvenilir, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle, çalışmaya ve iklim eyleminin ön safhalarında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ailesi olmak üzere meteoroloji bilimi alanında çalışmalarını sürdüren herkesin gününü tebrik ediyoruz."