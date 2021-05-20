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20 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 10 derece artacak

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da lodos beklenirken iç kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar artarken Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da lodos bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa),akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa),akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

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Etiketler : meteoroloji sıcaklıklar istanbul ankara
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