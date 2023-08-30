Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sıcaklıklar yeniden yükseliyor!
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, ülke genelince sıcaklıklar bugün itibarı ile yeniden yükseliyor. Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte 30 Ağustos il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre çarşamba günü Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 30 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Hava sıcaklıklarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA 21°C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu
HATAY 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 35°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 22°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
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