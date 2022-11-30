Kuvvetli kar ve yağmur geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tek tek uyardı alarm verdi
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kar, yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Sıcaklıkların gün geçtikçe düştüğü bugünlerde sağanak yağış yurdu etkisi altına aldı. Birçok bölgede su taşkınları yaşanırken özellikle Doğu bölgelerinde zaman zaman kar yağışını etkisini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edilirken il il, bölge bölge uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Çarşamba güncel hava durumu raporu...
30 Kasım Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre batı illerinde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından 30 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Öğle saatlerinde Silivri ve Çatalca ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 12°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 18°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş ile Isparta'nın güney ve batı, Osmaniye'nin doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 9°C, 14°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı
KARS -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı
VAN 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 11°C
Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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