Kuvvetli kar ve yağmur geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tek tek uyardı alarm verdi

30 Kasım Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre batı illerinde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından 30 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Öğle saatlerinde Silivri ve Çatalca ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş ile Isparta'nın güney ve batı, Osmaniye'nin doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 9°C, 14°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

KARS -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

VAN 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 11°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı