Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji bölge bölge açıkladı! 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

3 Mart Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara bölgesinde kar yağının akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken Meteoroloji tarafından 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte güncel hava durumu raporu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

İÇ ANADOLU'NUN DOĞUSU İLE ORTA KARADENİZ 'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ KAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 m üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların; Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı Perşembe günü zamanla kar yağışının 1000 m üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE FIRTINA

Antalya'nın iç kesimleriyle birlikte Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri (Adana, Mersin, Kahramanmaraş) ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak 1000 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şekinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı