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25 Haziran 2024 Salı 12:53:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 12:53:00

Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınları, toprak kaymaları ve ulaşımda olası aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Karadeniz Bölgesindeki 5 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (26.06.2024 çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Etiketler : meteoroloji karadeniz sağanak
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