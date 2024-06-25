Kuvvetli yağış geliyor!

Karadeniz Bölgesindeki 5 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (26.06.2024 çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

