Meteoroloji 14 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı

Meteoroloji 14 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı

Ocak ayının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, nihayet kış, etkisini yurt genelinde göstermeye başlıyor.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar da geliyor.

14 ile kuvvetli kar uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Pazar'a kadar etkisini sürdürecek

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.