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30 Ekim 2020 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 14:28:00

Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu

Kaynak: AA

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu. Kardeşi Turgut Yılmaz, cenazenin 1 Kasım Pazar günü öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu. Kardeşi Turgut Yılmaz, cenazenin 1 Kasım Pazar günü öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

AA'da yer alan haberde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin." 

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi. 

Etiketler : Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi Turgut Yılmaz Mesut Yılmaz
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