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01 Mart 2021 Pazartesi 13:19:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 13:19:00

Mestan Özcan'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, beraberinde birçok parti yöneticisiyle birlikte, geçtiğimiz yıl İdlib'te şehit olan Tekirdağlı askerlerimizin ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Özcan ilk olarak, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Bahar ve Akın Yılmaz, İlçe Koordinatörü, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri'yle birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Birhan Er'in Çorlu'daki aile evine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında Özcan; ziyaret sırasında oldukça derinden etkilendikleri anlar yaşadıklarını belirterek, şehidimize rahmet dilediklerini ve minnet duyduklarını ifade etti.

Mestan Özcan'ın bir sonraki durağı, Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene'deki aile eviydi. Ziyarete İl Başkan Yardımcıları Mustafa Bahar ve Akın Yılmaz, İlçe Koordinatörü, İlçe Başkanı İbrahim Gönül, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı. Ziyaret sonrası Mestan Özcan, vatan için şehit olanlara bir kez daha minnettar olduklarını söyledi.

İl Başkanı'nın en son durağı, Saray İlçesi oldu. Burada İdlib şehitlerimizden Piyade Uzman Çavuş Nihat Kara'nın ailesini ziyaret eden Mestan Özcan'a, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Bahar ve Akın Yılmaz, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Saray İlçe Başkanı Samet Derviş ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Ziyaretin ardından, oldukça duygusal anlar yaşadıklarını belirten Özcan, kahraman şehitlerimizle her daim gurur duyacaklarını ve onlara sonsuz bir minnet duyduklarını belirtti.

Etiketler : mestan özcan şehit ailesi ziyaret
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