Meşru müdafaa atışları sonucu 20 terörist etkisiz hale getirildi
Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.
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