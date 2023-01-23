Meşru müdafaa atışları sonucu 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.