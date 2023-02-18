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18 Şubat 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:45:00

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ürettiği AFAD standartlarındaki çadırlar deprem bölgesine gönderildi

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD standartlarında çadır üretimi başlattığını bildirdi.

Özer yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye'nin yaşadığı bu zor dönemlerinde portatif ısıtıcıdan sobaya, ekmekten çadıra kadar geniş yelpazede üretmiş oldukları ürünlerle ihtiyaçları karşılamak için seferber olduğunu kaydetti.

Söz konusu okulların salgın döneminde de ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerini üreterek vatandaşların yanında yer aldığını hatırlatan Özer, "Şimdi de afet döneminde seferber oldular. Deprem bölgemiz için tulumdan yiyecek ihtiyaçlarına, battaniyeden sobaya, yataktan hijyen maddesine kadar afet bölgesinin ihtiyaçlarını üreterek karşılayan okullarımız, 'Devlet-Millet el ele' anlayışıyla bir ilki daha gerçekleştirmiş ve AFAD standartlarında ürettikleri çadırlarla vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için adım atmışlardır." ifadesini kullandı.

7 İLDE ÜRETİLEN AFAD STANDARTLARINDAKİ ÇADIRLAR 11 İLE GÖNDERİLİYOR

İlk sevkiyatın 17 Şubat tarihinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özer, "İstanbul ve Bursa illerindeki okullarımız tarafından üretilen ilk çadırlar deprem bölgesindeki illerimize gönderilmiştir. Okullarımız tarafından çadır üretimi ve sevkiyatı devam edecektir. Milletimizin bu zor gününde bölgedeki kardeşlerimiz için bilgisi, gücü ve emeğini ortaya koyan eğitim ailemizin her bir ferdine minnettarız." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Eskişehir ve Kayseri'de çadır üretimi için seferber olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ilk defa ürettikleri çadırları OHAL bölgesi ilan edilen 11 ile göndermeye başladı.

Etiketler : mahmut özer çadır deprem bölgesi

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