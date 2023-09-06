VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'den Papua Yeni Gine'ye kınama
Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici artış yaşanıyor
Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor
Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
06 Eylül 2023 Çarşamba 16:28:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:28:00

Meslek liseleri üretiyor: 7 milyon lira ciro yapıldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Öğrenciler üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı

Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Salih Delice, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Serkan Karanfil ile birlikte Millî Eğitim Müdürü Necati Yener'i ziyaret etti.

Okul bünyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından "Çikolis" markası ile üretimi yapılan çikolata ürünleri ve üretim süreci hakkında Yener'e bilgi veren Delice, alan şefi öğretmenlerle birlikte ürünlerin tanıtımını da gerçekleştirdi.

Delice, Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen; "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında okul bünyesinde kurulan atölyede üretilen Çikolis ürünlerinin kısa sürede Türkiye'nin tanınan ve sevilen tatları arasında yerini almayı başardığını belirterek, geçen yıl 7 milyon TL'lik ciro yapıldığını ifade etti. Alan öğrencilerinin bu kapsamda aylık 4 bin TL gelir elde ettiklerini kaydeden Delice, Çikolis ürünlerinin müşterilere ulaştırıldığını kaydetti.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise kısa sürede çikolata ürünlerinde marka oluşturan Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Salih Delice, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Yener "Meslek liselerimiz kendilerine sunulan imkân ve olanakları en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına, üretimine ve nitelikli iş gücüne önemli katkılar sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz oluşturuyor. Sizler, mesleki eğitim sürecini başarılı bir şekilde yürütürken, üretim sürecini de önemli bir marka değeri oluşturarak taçlandırdınız. Tebriklerimi sunuyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Etiketler : meslek liseleri üretim öğrenci
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX