Mesafe 22 dakikaya düşecek! Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. Bu sayede, Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.
İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.
Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.
7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.
2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.
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