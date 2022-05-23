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23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:19:00

Mesafe 22 dakikaya düşecek! Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. Bu sayede, Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.

İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.

2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.

Etiketler : İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı
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