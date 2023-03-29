Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu...

Erdoğan, Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek olan hızlı tren hattının önümüzdeki haftalarda açıklacağını belirtti.

Erdoğan hızlı tren hattı ile ilgili şunları ifade etti:

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor. Bu adam da malum 6'lı masanın içinde. Bir zamanlar 6'lı masanın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlardı. Ama şimdi maşallah el ele, kol kola yola devam ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların dışında da tamamlanan pek çok projemizin açılışını yapacağız.

2023'TE DEMİRYOLU AĞI 16 BİN 675 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Türkiye, Çin'den Avrupa'ya giden Demir İpek Yolu'nun en önemli ülkesi konumunda bulunurken, 2020 yılında ilan edilen "Demiryolu Reformu" kapsamında, 2023'te yatırımlardaki demiryolu oranının yüzde 60'a, demiryolu ağının ise 16 bin 675 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Demiryolları üzerinde faaliyet gösterecek araçları ve demiryolu modernizasyonuna ilişkin yerli ve millî teknolojileri üretmek, hat kapasitesini genişletmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için başlatılan bu reform ile Türkiye genelinin hızlı tren ağları ile donatılması hedefleniyor.