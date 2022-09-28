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28 Eylül 2022 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 07:45:00

Mersin'deki polisevine saldırıda yeni gelişme: 22 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Etiketler : MERSİN POLİS SALDIRI
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