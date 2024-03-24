VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini milyonluk eden o soru!
Terör örgütü PKK'nın propagandasına geçit yok! İletişim Başkanlığı 'gençler darp edildi' iddialarını...
CHP'li Zeydan Karalar'dan skandal sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ABD Başkan yardımcısı Harris'ten İsrail'e Refah uyarısı: Çok büyük hata olur
24 Mart 2024 Pazar 22:35:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 22:35:00

Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Kasım 2023'te limanda 54 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğu belirlenen emekli akademisyen A.N.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin kapatılması istemiyle 2021'de hazırladığı iddianamede, siyasi yasak talep edilen kişiler arasında yer alan A.N.E'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için kente getirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler : mERSİN UYUŞTURUCU GÖZALTI
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX