Mersin'deki terör saldırısında yeni detay!

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02 Ekim 2022 Pazar 09:51:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 09:51:00

Mersin'deki hain saldırıda yeni gelişme: Teröristlerin kullandığı paramotora ulaşıldı

Kaynak: DHA

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne saldıran teröristlerin, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotora ulaşıldı.Teröristlerin 2 kişilik paramotorla 25 Eylül akşamı ilk olarak Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ten hareket ederek Afrin'e geldikleri, 26 Eylül'de sabaha karşı ise Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesi'ndeki bir tarım arazisine indikleri belirlendi. Terör örgütü mensuplarının paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yaptığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne saldıran teröristlerin, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotorun görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül'de gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çöplü köyünde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/ Trike parçaları ele geçirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Çöplü köyünde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/Trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili 'FLY Products Marka ECO 2 LIGHT' model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.

UÇUŞ GÖSTERGESİ SAYESİNDE TEKNİK BİLGİLER TAKİP EDİLEBİLİYOR

Söz konusu hava aracı, üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleri ile yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebiliyor. Çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabilmekte ve 2 kişi ile birlikte haricen ağırlık da taşıyabiliyor. Ayrıca hava aracının alt ve yan kısımlarına özel alanlar eklemeler yapıldığı tespit edildi, bu kısımların faydalı yük taşımak (silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi ve benzerleri) amacıyla eklendiği değerlendiriliyor. Öte yandan saatte 8 litre yakıt harcayan bu hava aracının yaklaşık olarak 4 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda; Suriye Munbiç bölgesinde hareket ederek Suriye Afrin bölgesine, akabinde Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu yaklaşık koordinatına iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

MODELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ön inceleme neticesinde "Trike" olarak da bilinen hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 Light" model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

Etiketler : MERSİN SALDIRI POLİS EVİ Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi
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