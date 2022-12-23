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23 Aralık 2022 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 14:33:00

Mersin'de zincir markette tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edildi

Kaynak: AA

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir zincir markette, aralarında bebek mamasının da bulunduğu 70 gıda ürününün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğu saptandı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, bir zincir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi.

Ekipler, kontrollerde 70 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamasının da satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi.

Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Denetimleri en ince ayrıntısına kadar yaptıklarını aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:

"Bir zincir markette yaptığımız denetimlerde maalesef birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük. Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil. Bir çocuk mamasının dört ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır. Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Cezai yaptırımların yapılan işin yapılan hatanın mahiyetine göre de güçlü olması gerekiyor. Teknoloji çağındayız, bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir. Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımları varken, ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü."

Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumak için zabıta ekiplerinin denetime devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : Zabıta ekipleri zincir market Yenişehir Belediyesi
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