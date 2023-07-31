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31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:15:00

Mersin'de uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne şafak baskını

Kaynak: AA

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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için aydınlatma direğine kamera takmaları da dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.

DRON DESTEKLİ OPERASYONA 350 POLİS KATILDI

Çalışmalarda, kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

SOKAĞIN AYDINLATMA DİREĞİNE GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRMİŞ

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Etiketler : mersin uyuşturucu terör örgütü pkk
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