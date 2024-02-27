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Mersin'de terör örgütü operasyonu: 2 gözaltı
27 Şubat 2024 Salı 12:35:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 12:35:00

Mersin'de terör örgütü operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: AA

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Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda eylem arayışında oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve jandarma ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin Mersin'e geldiği belirlendi.

Ekiplerce takibe alınan şüphelinin, Haseke'de faaliyet yürüttüğü saptanan ve Tarsus ilçesinde bulunan başka bir kişiyle eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve jandarma ekiplerince Tarsus'ta operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Etiketler : mersin terör örgütü operasyon
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