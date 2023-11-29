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29 Kasım 2023 Çarşamba 07:12:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 07:12:00

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon! 12 gözaltı

Kaynak: AA

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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 150 kişilik ekip katılıyor.

Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Etiketler : mersin operasyon terör
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