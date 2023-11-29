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29 Kasım 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 10:15:00

Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA

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Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu ve silahı incelemeye aldı. Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada, FETÖ'nün "Eagle" adlı gizli haberleşme programını kullanan ve mahrem yapılanmasındaki kişilerle irtibatı bulunan 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Suriye'de PKK/KCK adına eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla kente gelen 1 zanlı ile ona yardım ettikleri öğrenilen 5 şüphelinin de adresi belirlendi.

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için 150 kişilik ekibin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı.

Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki ikamete gelen polisi fark eden zanlıların, adresteki bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayı pencereden dışarı atması dron ile görüntülendi.

Ekipler, uyuşturucu ve silahı incelemeye aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Etiketler : mersin terör örgütü operasyon
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