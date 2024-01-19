VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Erkeklerde estetik merakı artıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
19 Ocak 2024 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 08:45:00

Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Mersin'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 gün önce şafak vakti aralarında özel harekatın da bulunduğu 152 polis ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polisin PKK/KCK terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde şüpheli F.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : mersin terör operasyon deaş pkk
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX