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19 Aralık 2023 Salı 07:53:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 07:53:00

Mersin'de şafak vakti "yasa dışı bahis" operasyonu

Kaynak: AA

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Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.

Bu çerçevede, şafak vakti, zanlıların yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

Etiketler : mersin siber suçlar yasa dışı bahir opersasyon
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