Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı.
M.G. idaresindeki 31 HO 1231 plakalı midibüs, Sipahili Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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