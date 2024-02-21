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Mersin'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
21 Şubat 2024 Çarşamba 21:23:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 21:23:00

Mersin'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri idaresindeki otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Etiketler : mersin silifke trafik kazası
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