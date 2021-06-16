Mersin'de ele geçirildi! Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu
Kaynak: DHA
Bakan Muş: Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.
Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.