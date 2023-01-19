Mersin'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen O.A.S.A. ve M.A.S.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Adreslerde bulunan dijital malzemeler ve dokümana el konuldu.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
- "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
- Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
- Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
- Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar