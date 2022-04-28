Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, el yapımı patlayıcı düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
- 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
- BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
- Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
- Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek