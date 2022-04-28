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28 Nisan 2022 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:19:00

Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, el yapımı patlayıcı düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Etiketler : Mersin İl Jandarma Komutanlığı EYP Metina Avaşin Basyan
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