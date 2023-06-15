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15 Haziran 2023 Perşembe 08:23:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 08:23:00

Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 76 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Mersin'de haklarında yakalama kararı bulunan 76 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yakalama kararı bulunan ve arama kararı alınan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kentte 76 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Etiketler : mersin operasyon gözaltı
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