20 Şubat 2023 Pazartesi 21:29:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 21:29:00
Antalya ve Mersin Valiliği uyardı: Deniz kıyısından uzak durun
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur'' denildi. Hemen ardından Antalya valiliklerinden de bir uyarı geldi.
Mersin ve Antalya valiliklerinden yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremler sonrası deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı vatandaşların deniz kıyısından uzak durması istendi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur. <a href="https://t.co/8LYfABKc0Z">pic.twitter.com/8LYfABKc0Z</p>— Mersin Valiliği (@MersinValiligi) <a href="https://twitter.com/MersinValiligi/status/1627731821235474440?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.</p>— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) <a href="https://twitter.com/AntalyaValilik/status/1627738126373253120?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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