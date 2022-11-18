VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
Mısır: COP27 Konferansı anlaşmanın sağlanması için uzatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir
Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
"250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız"
AB, yeni uydu sistemi kuracak
"Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz"
Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında
Formula 1'de sezonun son yarışı Tivibu'da
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Kasım 2022 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 16:52:00

Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. (DHA)

Etiketler : içişleri bakanlığı deaş terör
3 çocuğunu görenler şaşırıyor

3 çocuğunu görenler şaşırıyor
Teoman'a dava şoku

Teoman'a dava şoku
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
77 yaşında 18'ine indi

77 yaşında 18'ine indi
Serumla sete çıktı

Serumla sete çıktı
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı
‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'

‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX