Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya göz açtırmayacaklarını ve geçiş yollarının sürekli takip altında olduğunu belirtti.

Limanların da yakın takibe alındığını kaydeden Ali Yerlikaya, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA MERSİN LİMANINDA 6️⃣1️⃣0️⃣ KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ❗️



3️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde❗️



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla... pic.twitter.com/MIbNy3TWiJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023

Ekvador'dan gelecek muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."