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27 Ekim 2023 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 10:26:00

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonu kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'ndaki aramada 610 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya göz açtırmayacaklarını ve geçiş yollarının sürekli takip altında olduğunu belirtti.

Limanların da yakın takibe alındığını kaydeden Ali Yerlikaya, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ekvador'dan gelecek muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya mersin uluslararası limanı uyuşturucu kokain
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