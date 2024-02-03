Merkez Bankası'nda yeni dönem! Fatih Karahan yeni başkan oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atama kararı açıklanmadan önce sosyal medya hesabından, başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını belirtmişti.

Fatih Karahan için "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK: OLAĞANÜSTÜ BİR MAKROEKONOMİST

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin "eş zamanlı" açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, yeni başkanın "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" olacağını ifade etti.

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth... — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 2, 2024

DR. FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı.

Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.