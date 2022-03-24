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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
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24 Mart 2022 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 12:05:00

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Kaynak: AA

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

Etiketler : Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılı BÜYÜME
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