Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 Aralık'ta Plan Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirecek. Genel Kurul'daki bütçe görüşmeler öncesinde, komisyon üyelerine sunum yaparak, sorularını yanıtlayacak.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin komisyonda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine sunum yapacak.
Bilgilendirme 2 Aralık'ta, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak.
Kavcıoğlu, Merkez Bankasının rezervleri, para politikası görünümüne dair gelişmeleri değerlendirecek.
Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerinin sorularını da cevaplayacak.
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