Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimleri ekonomik dayanıklılığı artırdı

Merkez Bankası "Enflasyon Raporu 2022-VI" sunumu gerçekleşti. Kavcıoğlu, "Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti" dedi.



MERKEZ BANKASI 2022 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

Kavcoğlu, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda yüzde 62,8 ile yüzde 67,6 aralığında (orta noktası yüzde 65,2), 2023 yılı sonunda yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında (orta noktası yüzde 22,3) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Kavcıoğlu ayrıca 2022 yıl sonu gıda fiyatlarının yüzde 75,0 (önceki yüzde 71,3), 2023 yıl sonu gıda fiyatlarının %22,0 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü de sözleri ekledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"AVRUPA'DA ÜRETİM KAPASİTESİ RİSK ALTINDA"

Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

"SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINA ÖNEM VERİYORUZ"

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti. Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

"İSTİHDAMDA ARTIŞ BENZERİ ÜLKELERE KIYASLA OLDUKÇA YÜKSEK"



İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, işsiz sayısındaki azalım daha belirgin hale geldi. İstihdamda artış benzeri ülkelere kıyasla oldukça yüksek.

İstihdamdaki yapısal kazanımların korunmasını önemsiyoruz. Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz. 2022 yılında ihracatta üst üste rekor artışlar yaşandı.

Üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış ihracat yatay seyretti, ihracat enerjiye bağlı olarak artış kaydetti. İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır. Eylül ayı öncü göstergeleri turizm sektörünün güçlü seyrinin devam ettiğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte öncü göstergeler bir önceki çeyreğe göre talep koşullarında daha ılımlı bir seyre işaret ediyor.

"TL MEVDUAT PAYI İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR"

Kredi kompozisyonunda hedefli kredi politikamızla uyumlu değişiklikler gözlendi. 2021 yılı sonundan itibaren TL mevduat payının istikrarlı bir şekilde artmakta olduğunu görmekteyiz.

"PARA POLİTİKASI KADEMELİ OLARAK OLUŞTURULDU"

Tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemiz ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur.

"ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR UYGULANIYOR"



Enflasyonu düşürmek amacıyla yalnızca toplam talebi kısmaya odaklanarak yatırım ve ihracat kapasitesine zarar vermek yerine, hedefli bir anlayışla üretimi destekleyici politikalar uygulanmaktadır.

Faiz ve hedefli kredi kararlarıyla uygun finansman koşulları oluşturularak arz ve cari fazla kapasitesi geliştirilmektedir. Kredilerin uygun seviyede olmasını nasıl önemsiyorsak, uygun şekilde kullanılmasını da o kadar önemsiyoruz.

"CARİ FAZLA DÖNEMİNDE DÖVİZ PİYASASINDA SAĞLIKLI FİYAT OLUŞUMU OLUŞACAK"

Kalıcı cari fazla verme kapasitesine ulaştığımızda döviz piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu doğal olarak sağlanmış olacak. Bu hedefe beklenenden daha yakın olduğumuzu bir süredir paylaşıyorum.

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Enflasyondaki düşüşün kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamasının iki ön koşulu olduğu değerlendirilmektedir, birincisi kalıcı cari fazla verme kapasitesine ulaşılması, ikincisi ise hane halkının, firmaların ve bankaların bilançolarındaki TL'nin baskınlığının sağlanmasıdır.

Sağlıksız fiyat oluşumlarına izin vermeyeceğiz. Önceki rapor döneminden bu yana parasal aktarımın etkinliği artırıldı ve kredilerde ihtiyatlı duruş güçlendirildi.

Küresel zorluklara rağmen, tüm paydaşlarla uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışarak, enflasyonu kalıcı olarak düşürecek bir program sabır ve kararlılıkla uygulanmaktadır.