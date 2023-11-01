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01 Kasım 2023 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 10:33:00

Meriç'ten eyleme gelen 4 DHKP/C'li öldürüldü

Kaynak: Yeni Şafak

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Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan DHKP/C'li 4 terörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

Canlı bomba saldırısı düzenlemek için Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i kadın 4 DHKP/C'li terörist, Meriç sınırındaki çatışmada etkisiz hale getirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölgede devriye gezen jandarmanın uyarılarına ateşle karşılık veren teröristlerin üzerinden patlayıcı madde, boş arazide ise düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirildi.

BOMBALAR BULUNDU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Etkisiz hale getirilen şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekleri bulundu. Bombalar imha edildikten sonra jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Şüphelilerin geldikleri güzergaha ilerleyen ekipler, Yunanistan tarafına geçti. Sınıra 2 km. uzaklıktaki boş arazide, 12 kilogram ağırlığında patlamaya hazır düzenekli canlı bomba yelekleri bulundu.

HEPSİ ÖRGÜT MENSUBU

Güvenlik kaynakları, yabancı kimlik taşıyan teröristlerden 3'ünün DHKP/C üyesi, birinin ise rehber olabileceği bilgisini verdi. Kimlik tespiti yapılan rehberin, terör örgütü soruşturmasından sabıkalı olduğu öğrenildi. Bomba imha uzmanları, Meriç'in diğer yakasında bulunan patlayıcıları da etkisiz hale getirdi. 1'i kadın 4 teröristin cesedi, otopsi için Adli Tıp'a götürüldü.

Etiketler : terörist ölü çatışma DHKP/C
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