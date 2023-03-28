"Terörü öven tek bir sözü var mı"

Merdan Yanardağ'ın HDP'yi aklama çabası... "Terörü öven tek bir sözü var mı"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, HDP'yi savundu.



14 Mayıs'taki seçimlere az bir süre kala CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'yi savunan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok." dedi.

Yanardağ'ın sözleri, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'ın ve diğer HDP'lilerin terör örgütü PKK'ya yönelik açıklamalarını akıllara getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK

6'lı koalisyonda büyük tartışmalara ve krizlere neden olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından terör örgütü PKK mensuplarından, firari FETÖ'cülerden ve KHK'lılardan peş peşe destek ve tebrik mesajları geldi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU KARŞI İSTİFA ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine karşı çıkan ve oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız" dedi. Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

YANARDAĞ'IN HDP'Yİ AKLAMA TELAŞI

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'yi savundu.

CHP ile HDP arasında kurulan ittifakın meşru olduğunu savunan Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik herhangi bir somut bağ saptayamamışsınız, yorumlara dayalı bir suçlama yapıyorsunuz. Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

HDP'LİLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK AÇIKLAMALARI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yanardağ'ın bu sözleri, akıllara terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın ve diğer HDP'lilerin sözlerini getirdi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: "PKK bir terör örgütü değildir." derken, Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: "PKK cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım" demişti.

Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ: "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" diyerek açıkça terör örgütü PKK ile yapılan kirli işbirliğini gözler önüne sermişti.