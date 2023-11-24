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24 Kasım 2023 Cuma 08:23:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 08:23:00

Mercek-6 operasyonu kapsamında 68 ilde 1129 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde düzenlenen Mercek-6 operasyonları kapsamında 1129 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayarak, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından başta İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara, olmak üzere 68 ilde operasyon yapıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği, 49 kurusıkı tabanca olmak üzere 951 silah ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüphelilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İstanbul'da 181 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken 209 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 52, Adana'da 51, Bursa'da 36, Samsun'da 36, Ankara'da 30 tabanca ele geçirilirken, Adana'da 76, Bursa'da 63, İzmir'de 60, Ankara'da 46, ve Samsun'da 46 şüpheli yakalandı.

Etiketler : ruhsatsız silah silah kaçakçıları gözaltı ali yerlikaya
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