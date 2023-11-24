Mercek-6 operasyonu kapsamında 68 ilde 1129 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayarak, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından başta İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara, olmak üzere 68 ilde operasyon yapıldığını ifade etti.



6️⃣8️⃣ İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;

��7️⃣5️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

��2️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

��4️⃣9️⃣ Kurusıkı Tabanca

��1️⃣2️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam

��9️⃣5️⃣1️⃣ Silah Ele... pic.twitter.com/1MSenYgAsP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023

Operasyonlarda 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği, 49 kurusıkı tabanca olmak üzere 951 silah ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüphelilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İstanbul'da 181 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken 209 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 52, Adana'da 51, Bursa'da 36, Samsun'da 36, Ankara'da 30 tabanca ele geçirilirken, Adana'da 76, Bursa'da 63, İzmir'de 60, Ankara'da 46, ve Samsun'da 46 şüpheli yakalandı.