"MERCEK-4" operasyonuyla 73 ilde 891 silah ele geçirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde yapılan "MERCEK-4" operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini, 1127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve bunlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını bildirdi.
7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023
6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,
2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,
5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca
1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam
8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.... pic.twitter.com/8xOkq0Kucx
Bu kapsamda son 3 günde 73 ilde düzenlenen "MERCEK-4" operasyonlarında 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1127 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.
Yerlikaya'nın paylaşımına göre operasyonlar kapsamında İstanbul'da 136 tabanca ile 5 uzun namlulu tüfek, Antalya'da 34 tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek, Adana'da 58, İzmir'de 37, Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda İstanbul'da 195, Adana'da 70, Antalya'da 70, Ankara'da 51, İzmir'de 45 şüpheli gözaltına alındı.
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