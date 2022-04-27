Meral Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşurken promter bozulunca konuşmasını sürdüremedi.

Akşener, önündeki kağıttan okuyarak sözlerine devam etti. Yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.

Meral Akşener, Gezi Parkı Davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini yorumlarken 'Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde şimdi oradan bakacağım' dedi.