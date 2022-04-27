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27 Nisan 2022 Çarşamba 13:12:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 13:12:00

Meral Akşener'in zor anları!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında promter bozulunca ne yapacağını şaşırdı. Akşener promterının bozulduğunu anladığında "önümde var şimdi oradan bakacağım" diyerek kaldığı yerden konuşmasına devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşurken promter bozulunca konuşmasını sürdüremedi.

Akşener, önündeki kağıttan okuyarak sözlerine devam etti. Yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.

Meral Akşener, Gezi Parkı Davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini yorumlarken 'Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde şimdi oradan bakacağım' dedi.

Etiketler : İYİ Parti Genel Başkanı promter bozuldu Gezi Parkı Davası Osman Kavala Meral Akşener
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