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Akşener'den Özel'e yaylım ateşi: Yan gel Osman!
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26 Mart 2024 Salı 22:09:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 22:09:00

Meral Akşener'den Özgür Özel'e yaylım ateşi: Yan gel Osman!

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İYİ Parti'nin Edirne adayı Hamdi Sedefçi'nin CHP lehine çekilmesini isteyen Özgür Özel'e tepki gösteren Akşener, "Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, bir de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum." dedi.

Akşener, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmaları kapsamında 34 ile giderek 50 programı tamamlamış olacağını söyledi.

Partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek isteyen Akşener, partilerinin anketlerde Edirne'de birinci çıktığını belirtti.

"YAN GEL OSMAN DENİR, ÇALIŞIN KARDEŞİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 Mart'taki Edirne mitinginde "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" yönündeki sözlerine değinen Akşener, "Buraya gelip 'Hamdi başkan çekilsin aksi taktirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın' 'vay efendim Hamdi başkan oy bölüyor kendisi çekilsin biz kazanalım'. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın." diye konuştu.

Etiketler : MERAL AKŞENER ÖZGÜR ÖZEL CHP İYİ PARTİ
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