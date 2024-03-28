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28 Mart 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 09:30:00

Meral Akşener'den Özgür Özel'e: Cıvık

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İP Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'ye oy vermezseniz, AK Parti kazanır" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıkarak "Türk siyasetinde böyle cıvıklık böyle ayıp olmamıştır." dedi.

Seçime günler kala CHP ile İYİ Parti (İP) arasındaki tartışmalar da tırmandı. İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Edirne adayı Hamdi Sedefçi'yi geri çekme çağrısına sert tepki gösterdi. Edirne'de katıldığı iftar programında konuşan Akşener, "Bugün buraya gelip, 'Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi, en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin kazanalım.' Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" eleştirisinde bulundu.

'İFTİRA ATIYORLAR'

Özel'in Ordu'da da benzer bir talepte bulunduğunu hatırlatan Akşener, "Ordu'da bizim aday birinci sırada. CHP çok geride. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı. Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılmak kararını verdiğimizden beri, CHP'yi, DEM'i, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci varsa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : iyi parti chp meral akşener özgür özel
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