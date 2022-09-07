Meral Akşener'den Mansur Yavaş çıkışı

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07 Eylül 2022 Çarşamba 12:36:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 12:36:00

Meral Akşener'den 'Mansur'u siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı

Kaynak: Akşam

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6'lı masanın adaylık yarışıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm" dediğini kulis bilgisi olarak paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için 'Ben hazırım' mesajının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, canlı yayında Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Hulki Cevizoğlu'nun kulis haberine göre, Meral Akşener İYİ Parti il başkanları ile yaptığı kapalı toplantıda "Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm" açıklamasında bulundu.

HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN ÇARPICI MANSUR YAVAŞ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajları ve CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki 'bakanlık vaadi' tartışması devam ederken Hulki Cevizoğlu'nun Mansur Yavaş iddiası siyaset gündemini sarstı. Cevizoğlu, ayrıca Mansur Yavaş'ın 'adaylıkta konsensus olursa aday olurum' söyleriyle adaylık sinyali verdiğini söyledi.

Cevizoğlu kulis haberiyle ilgili "Yanlış varsa İYİ Partililer itiraz edebilir." diye konuştu.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Cevizoğlu kulis Meral Akşener İYİ Parti il başkanları
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