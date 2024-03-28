Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çok sert sözler: CHP'nin ev kölesi olmuş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü. Akşener, Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun ise kendisine hainlik ettiğini söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Keçiören'de iftar programında konuştu. Akşener'in hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. "Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diyen Akşener, kendisine hainlik yapıldığını dile getirdi.
"HEPSİNİN TEKER TEKER HAİNLİK ETTİĞİ DE BİZ OLDUK"
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Biz her dönemde zorbalığa karşı duranlar olduk. Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardı. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu.
"AHLAKSIZLIKLA BÖBÜRLENEN BU ŞUURSUZLUĞA ŞAŞIRDIM"
Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur."
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