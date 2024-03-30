CHP'li başkanlara sert tepki! "Üçü birden İYİ Parti'ye ihanet etti"

Ankara'da esnaf gezisi ve iftarda konuşan Akşener, büyük umutlarla desteklediği üç büyükşehir belediye başkanının, isim vererek, kendisine ve partisine nasıl ihanet ettiklerini anlattı: "2019'da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık! 2020'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığını fırsat bilip ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık! 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık! Ama maalesef hepsi de teker teker bize, İYİ Parti'ye hainlik etti... Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları, maalesef bugünün zorbaları oldular. Biz onlardan ahlak bekledik, onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı. Biz bugün de dürüstlükten bahsedip riyakarlığın külliyatını yazanların karşısındayız!"

YAVAŞ CHP'NİN EV KÖLESİ

Akşener, konuşmasında Yavaş'a özel bir yer ayırdı: "Pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, partimizden istifa ettirdiği Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Ben bu pişkinliğe, böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce göremediğimiz bu cürete, özgüvene, cesarete şaşırdım. Malcolm X der ki; İki tür köle vardır: ev kölesi, tarla kölesi... Ev kölesi, efendisine yakın yaşar, efendisinin kullanılmış giysilerini giyer, efendisinden artanları yer. Ve efendisini efendisinden bile çok sever. Ünlü yönetmen Tarantino da 'Django' filminde 'Ev kölesi Stephen' karakteriyle Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP'nin ev kölesidir.."

Adana'da Zeydan Karalar'ın 1980 darbesi sonrası cezaevinde işkenceye uğrayan ülkücüler olan Taş Medreseliler için 'bizim kardeşimiz olamazlar' sözlerine tepki veren Akşener, şöyle devam etti: "O 'büyük ülkücü' Mansur Yavaş, tepki verebildi mi, hayır. Ev kölesi Yavaş, efendisini kızdırmamak için tek bir kelime söyleyemedi. Taş Medreseliler; bizim onurumuz, gururumuzdur. Kula kulluk yapan korkakların da, teröriste 'kılavuz' olan şuursuzların da, ihale ihale büyüyen küçük adamların da; milliyetçiliğe sırtını dayayıp Ankaralı kardeşlerimizi kandırmasına razı gelmeyeceğiz."

Malcolm X'in 'ev kölesi' tanımı, 'Django' filminde 'Stephen' karakteriyle canlandırılmıştı.

BANA ARTIK ABLA DEMEYİN

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı 'abla' ifadesini de reddederek, şöyle dedi: "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. Bana abla demeyin. Bu seçim, İYİ Parti'yi gönülden sevenler ile İYİ Parti'ye sövenler arasında olacak."