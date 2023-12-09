'Altılı masa' itirafı! "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"

Meral Akşener'den 'altılı masa' itirafı! "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"

Meral Akşener ve İYİ Parti cehresinde 'altılı masa'ya dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yerel seçimler için CHP ile ittifak kurmayı reddeden Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin itirafta bulundu.

Meral Akşener, altılı masaya geri dönmesiyle ilgili gelen soruya 'Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" sözleri ile cevap verdi.