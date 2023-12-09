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'Altılı masa' itirafı! "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"
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09 Aralık 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 15:45:00

Meral Akşener'den 'altılı masa' itirafı! "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim"

Kaynak: aksam.com.tr

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Yerel seçimlerde CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14-28 Mayıs seçimlerindeki 'altılı masa'ya ilişkin "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi.

Meral Akşener ve İYİ Parti cehresinde 'altılı masa'ya dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yerel seçimler için CHP ile ittifak kurmayı reddeden Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin itirafta bulundu.

Meral Akşener, altılı masaya geri dönmesiyle ilgili gelen soruya 'Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" sözleri ile cevap verdi.

Etiketler : chp iyi parti altılı masa meral akşener
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