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Meral Akşener'den "Adayını çek" diyen Özgür Özel'e çok sert tepki
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27 Mart 2024 Çarşamba 12:06:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 12:06:00

Meral Akşener'den "Adayını çek" diyen Özgür Özel'e çok sert tepki: Cıvıklık

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'adaylarını çek' çağrısına sert tepki gösterdi. Özel'e sert çıkan Akşener "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra yollarını ayıran CHP ve İyi Parti arasındaki tartışma ise halen devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Edirne'de düzenlediği mitingde önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin İyi Parti'den aday olmasını eleştirerek Sedefçi'nin, partisinin oylarını bölmeye çalıştığını ileri sürdü.

Daha sonra bir televizyon programına da katılan Özel, "Edirne'yi AK Parti'ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL İYİ PARTİ'YE YÜKLENDİ

Özgür Özel, son olarak Balıkesir'de İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik eleştirilerine devam etti.

Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada yine Meral Akşener'e yüklendi ve İyi Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi.

Özel, Akşener'e yönelik "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmiş de sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Özel'in sözleri sonrası gözler Meral Akşener'e çevrildi.

AKŞENER SERT ÇIKTI: TÜRK SİYASETİNDE BU ŞEKİLDE BİR CIVIKLIK OLMADI

Edirne'de vatandaşlara seslenen Akşener, Özgür Özel'e sert bir cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." dedi.

Etiketler : meral akşener özgür özel chp
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