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05 Haziran 2024 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 12:34:00

Meral Akşener sürprizi

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Uzun süredir gözlerden uzak kalan Meral Akşener, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesinde görüntülenmişti. Cenazede İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in saçlarını sarıya boyatması dikkat çekmişti. Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 17.00'de Külliye'de görüşeceği bildirildi.

31 Mart seçimlerinin ardından kameralardan uzak duran İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesinde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 17.00'de Külliye'de görüşeceği bildirildi.

Emeklilik hayatı yaşayacağını belirten Akşener'in yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Kızıl renkli saçlarıyla bilinen Akşener'in saçlarını sarıya boyattığı görüldü.

Etiketler : Meral Akşener Erdoğan Meral Akşener Meral Akşener sarı saçları
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